سقط ضحايا، عصر الخميس، إثر انفجار سيارة مفخخة أمام المجمع التربوي وسط مدينة اعزاز في ريف حلب.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرين جراء الانفجار.

ولفتت المصار إلى أن الانفجار وقع في منطقة مكتظة بالمدنيين، كونها منطقة سوق شعبي، إضافة لوجود محال تجارية، ما أدى لوقوع ضحايا وأضرار مادية في المكان.

ونقلت عن مصادر طبية قولها إن عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة وجود حالات خطرة بين الجرحى.

ولم تصدر أي جهة إعلان تبني العملية حتى اللحظة.

وشهدت مدينة اعزاز شمال حلب عدة تفجيرات مؤخراً، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، تبنى معظمها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

سيريانيوز