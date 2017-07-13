قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس، إن روسيا لا تدعم الرئيس بشار الأسد، لكنها متمسكة بحق الشعب السوري بتقرير مصيره، مضيفاً أنها لا تريد تكرار السيناريو العراقي ماحصل في سوريا.

وأوضح لافروف في تصريحات صحفية، اننا "لا ندعم الأسد بل نحن ملتزمون بقرارات مجلس الأمن الدولي ونصت هذه القرارات بوضوح على أن الشعب السوري وحده من حقه تقرير مصير سوريا"، وأضاف "فيما يتعلق بالأسد فنحن لا ندعمه، لكننا لا نريد إطلاقا أن يتكرر (في سوريا) ما حصل في العراق".

وكانت روسيا أكدت أكثر من مرة، بأنها لا تدعم "نظام الرئيس بشار الأسد" بل تشاطره هدف "محاربة الإرهاب"، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مؤخرا إلى إن مستقبل سوريا والرئيس الأسد يحدده الشعب السوري فقط.

وأوضح لافروف أنه بالنسبة لما جرى في العراق، فإن دولا غربية كثيرة كانت "متعطشة للقضاء على الدكتاتور"هناك، مضيفا "لهذا أخشى من أنه بعد القضاء على الدكتاتور سيجري القضاء على البلد أيضا، لأننا نشهد هناك تطورات شديدة التعقيد".

وساعد التدخل العسكري الروسي الذي بدأ في سوريا أيلول الـ2015 على تحويل دفة الحرب لصالح الجيش النظامي، وخاصة في جبهة حلب، التي تمكن النظامي من بسط سيطرته عليها في 22 كانون الأول الماضي.