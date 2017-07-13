أصدرت محكمة ألمانية في مدينة إيسن قرارا بالسجن المؤبد بحق لاجئ سوري أقدم على قتل مواطنه, بسبب خلاف على 200 يورو .

ونقلت إذاعة صوت ألمانيا (dw) عن المحكمة الألمانية قولها إن "الجاني (31 عاما) ضرب مواطنه خلال نومه بمطفأة سجائر ثم خنقه بسبب دين لم يستطع تسديده".

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ووفقا لملف القضية ، فقد "قام المتهم بضرب مواطنه أثناء نومه بمطفأة سجائر زجاجية على رأسه ثم خنقه باستخدام وشاح، الأمر الذي أدى إلى وفاته في الثالث من كانون أول/2016".

وأرجعت المحكمة سبب الحادث إلى "خلاف على 200 يورو دين لم يستطع الجاني ردها للقتيل".

وأضاف ملف القضية أن "الجاني والقتيل تعرفا على بعضهما خلال رحلة الهرب من سوريا إلى ألمانيا, وكان الجاني الذي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، يستعين باللاجئ الأصغر منه لتعلم اللغة وللحصول على دعم مادي, وهذه الصلة الوثيقة كانت السبب في سماح الجاني للقاتل بالمبيت عنده ليلة الحادث".

ووقعت في الاونة حوادث مشابهة في المانيا, حيث اتهمت السلطات الألمانية لاجئاَ سورياَ بالاعتداء على شابين بواسطة سكين ومحاولة قتلهما واضرام النار في نزل للاجئين في مخيم بهيلسا-إيشنتروت.

كما ألقت الجهات المختصة في ألمانيا القبض على لاجئ سوري متهم بالهجوم على رئيسته في العمل بواسطة سكين, الامر الذي استدعى تدخل سوري آخر لإنقاذها من الموت.

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من اللاجئين السوريين، في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة ابرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و”الإرهاب”.

يشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.