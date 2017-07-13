اعتقلت الجهات المختصة اللبنانية, يوم الخميس, القبض على سوري شارك في القتال ضد الجيش, كما اوقفت اخر لارتباطه مع جماعات مسلحة.

وافاد بيان صادر عن قيادة الجيش ان "عناصر الجيش أوقفت في محلة عين الشعب – عرسال, السوري محمد فيصل الواو، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومشاركته في القتال ضد الجيش".

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وفي سياق متصل, اعلنت الوكالة الوطنية للاعلام ان "الجيش ومخابرات الجيش دهموا محلة عين الشعب في عرسال، وأوقفوا كلا من: اللبناني (ع.ا.أمون) والسوري (ف.الواو) لإرتباطهما بالمسلحين في الجرود، وسلمهم للجهات المختصة للتحقيق معهما".

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.