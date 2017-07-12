أعلنت حركة "النجباء" العراقية، يوم الأربعاء، توسيع رقعة سيطرتها في المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن، منتزعة مساحات جديدة من أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأعلن الإعلام الحربي التابع للحشد الشعبي عن تحرير مناطق مهمة في المثلث منها قرى "أم الرحيل" و "أبو خشبة" و "بركة المياه" إضافة إلى تحرير أجزاء واسعة من صحراء جنوب شرق سوريا.

وتمكنت قوات الحركة من أسر أحد عناصر "داعش" الإرهابي، وفقاً لوسائل إعلام.

وكانت قوات الحشد الشعبي قد تولت بعد وصولها إلى الحدود المشتركة بين سوريا والعراق مهمة الحفاظ على أجزاء من الشريط الحدودي بين البلدين بالتنسيق مع الجيش النظامي.

وكان مصدر في الجيش النظامي قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، ان الجيش قطع خطوات واسعة في المعركة ضد تنظيم (داعش)، كجزء من عملية كبرى في الصحراء السورية ككل للقضاء على وجود التنظيم بالقرب من الحدود العراقية والأردنية، حيث حررت القوات السورية ما بين 300 و 400 كيلو متر مربع.

وتقاتل الحركة في صفوف الجيش النظامي المدعوم من "حزب الله" اللبناني وقوى إيرانية وأطراف أخرى في مواجهة الفصائل المعارضة.

ويشار الى أن حركة النجباء شاركت في الصراع السوري ولا سيما في حلب ودمشق.

سيريانيوز