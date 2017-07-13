فاز منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم على نظيره البحريني بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما في المنامة ضمن تحضيراتهما لتصفيات كأس آسيا التي تنطلق الأسبوع القادم والمؤهلة لنهائيات 2018 في الصين.

سجل هدفي المباراة محمد مرمور في الدقيقة 18 وربيع سرور في الدقيقة 75.



وشكلت المباراة المحطة الأخيرة للجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب حسين عفش لإشراك أكبر عدد من اللاعبين بهدف الوقوف على جهوزيتهم الفنية والبدنية واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها التصفيات.



وكان المنتخبان التقيا الأحد الماضي وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها وسبق ذلك خوض منتخبنا ثلاث مباريات ودية حيث خسر في مستهل استعداداته أمام نظيره العماني في مسقط بهدف دون رد والتقى بعدها الأولمبي العراقي مرتين في مدينة كربلاء فخسر المباراة الأولى بهدفين دون رد وتعادل في الثانية بهدف لمثله.



وستتوجه بعثة منتخبنا إلى قطر للمشاركة في تصفيات المجموعة الثالثة التي تنطلق الأربعاء القادم وتضم أيضا تركمانستان والهند على أن يتأهل إلى النهائيات التي تقام في الصين في شهر كانون الأول 2018 صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني إضافة إلى منتخب الدولة المضيفة.