حول النجم السويسري روجر فيدرير مباراته رقم 100 في بطولة ويمبلدون للتنس إلى عرض ممتع، تفوق خلاله على الكندي ميلوش راونيتش 6-4 و6-2 و7-6 ويتأهل للدور قبل النهائي للبطولة للمرة 12 وهو رقم قياسي.

وتغلب فيدرر المصنف ثالثا في مباراته الرقم مئة على الملاعب العشبية لنادي عموم إنكلترا، على راونيتش السادس 6-4 و6-2 و7-6 (7-4)، ليلاقي في نصف النهائي التشيكي توماس برديتش الحادي عشر المتأهل بعد انسحاب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني للإصابة.



وثأر السويسري (35 عاما) من خسارته في نصف نهائي 2016 أمام راونيتش، ويواصل سعيه لإحراز لقبه الثامن في ويمبلدون (رقم قياسي).



وتأهَّل التشيكي توماس بيرديتش، إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد انسحاب منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش؛ بسبب الإصابة.



وطالب ديوكوفيتش، بالمساعدة الطبية بعد خسارته للمجموعة الأولى (7-6)؛ بسبب معاناته لمشكلات بالمرفق الأيمن، استكمل بعدها اللعب حتى انسحب نهائيًا بعد خسارته لشوطين متتاليين (2-0)، بعد ساعة و4 دقائق.



ويأتي انسحاب ديوكوفيتش في صالح البريطاني آندي موراي، حامل اللقب، والذي أُقصي من الدور نفسه على يد الأمريكي سام كويري بنتيجة 3-6، و6-4، و6-7، و6-1، و6-1 بعد ساعتين و42 دقيقة.



وسيتمكن البريطاني من الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي بعد خروج الصربي، الذي كان يجب عليه التتويج باللقب لاستعادة عرشه.