أعلن التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, أن مستشارين عسكريين أمريكيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة, اكبر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم التحالف رايان ديلون قوله إن معظم هؤلاء الجنود ينتمون إلى القوات الخاصة ويؤدون مهمة "مشورة ومواكبة"، لمقاتلي قوات "سوريا الديموقراطية" الذين يتصدون لعناصر التنظيم.

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وأضاف المسؤول الامريكي ان هؤلاء العسكريين "أكثر تعرضًا للمواجهة مع العدو من الذين كانوا في العراق"، مشيرًا إلى أن عدد القوات الأمريكية في الرقة "ليس مئات".

وتدعم الولايات المتحدة المقاتلين الاكراد في قتال "داعش" في سوريا والعراق, كما زودتهم بالاسلحة لدعم عملياتهم في الرقة , لكنها اشارت الى انها ستسترجع هذه الاسلحة منهم بعد هزيمة "داعش".

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" في 6 حزيران هجومها على مدينة الرقة, بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", وحققت تقدما حيث استعادت أحياء فيها.