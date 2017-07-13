رجح الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الخميس, عدم حدوث أي محادثات مباشرة بين الأطراف خلال جولة جنيف بشأن سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن دي ميستورا قوله, في تصريح صحفي, أنه "عندما يحصل الحوار المباشر، فإنه يجب أن يكون نابعا من إرادة السوريين أنفسهم".

واضاف انه "لم يتوقع أي محادثات مباشرة في هذه الجولة، لكن سيتم التركيز على القواسم المشتركة بين الأطراف".

وتستمر في مدينة جنيف السويسرية اجتماعات مفاوضات "جنيف7"، والتي انطلقت الاثنين الماضي, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبحضور الأطراف المعنية.

وعقدت خلال جولة جنيف السابعة 3 لقاءات بين وفد النظام, برئاسة بشار الجعفري, والمبعوث الاممي, وتم بحث ملف مكافحة الإرهاب, الذي شدد الوفد على ان هذا الملف يعد من الأولويات.

ومن المنتظر أن تستمر مفاوضات جنيف حتى الجمعة المقبلة؛ حيث ينتظر إعلان دي ميستورا عن نتائجها.