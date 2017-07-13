استهدف, يوم الأربعاء, تفجير انتحاري أحد مقرات هيئة "تحرير الشام" , "جبهة النصرة" سابقاَ, قرب مدينة ادلب, مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف عناصر الهيئة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان انتحارياً تمكن من الوصول إلى وسط تجمع لمقاتلي هيئة “تحرير الشام” في معمل الغزل والذي يعتبر أهم معاقلها, في محيط مدينة إدلب، وقام بتفجير نفسه, ما اسفر عن مقتل عدد من عناصر الهيئة.

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ويأتي الهجوم الانتحاري بالتزامن مع الحملة التي تنفذها “النصرة” ضد من وصفتهم بخلايا تنظيم “داعش”، حيث أعلنت عن إلقاء القبض على عدة اشخاص يتبعون للتنظيم في إدلب وريفها.

وتمثل مدينة إدلب، معقلا لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة, وتخضع المحافظة بمعظمها لسيطرة فصائل المعارضة ، أبرزها حركة “أحرار الشام” الإسلامية، و”جبهة فتح الشام”.