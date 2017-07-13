بدأت خدمة الانترنت في العودة للعمل في دمشق والمنطقة الجنوبية بعد اكثر من 6 ساعات من الانقطاع التام.

وكانت الخدمة قد انقطعت بشكل مفاجئ مساء يوم الاربعاء.

وتوقفت الخدمة بشكل تام في المحافظات الجنوبية"جراء انقطاع في الكبل الضوئي بين دمشق والنبك" بحسب المؤسسة السورية للاتصالات.

وبحسب مجموعة من الاهالي تواصلت معهم سيريانيوز فقد بدأت الخدمة بالعودة تدريجيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس.

وكانت الشركة السورية للاتصالات قد اكدت يوم الاثنين الماضي ان أعمال إصلاح الكبل البحري وإعادة وضعه بالخدمة قد انتهت ، وان جودة خدمة الانترنت عادت إلى وضعها الطبيعي.

واعلنت الشركة السورية للاتصالات نهاية أيار الماضي، أن جودة خدمة الانترنت انخفضت نتيجة انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية الناقلة للخدمة.



