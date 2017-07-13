قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن اجتماعه المطول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين الاسبوع الماضي كان "علامة طيبة".

واضاف ترامب وفي مقابلة مع شبكة (سي.بي.إن) أظهر اللقاء بأن البلدين يمكنهما "العمل معا" بشأن قضايا محل اهتمام منهما مثل وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال ترامب "أعتقد أننا انسجمنا جيدا جدا. نحن قوة نووية هائلة وهم كذلك أيضا. ليس من المنطقي ألا تكون بيننا علاقة ما".

والتقى ترامب الرئيس الروسي خلال قمة مجموعة العشرين في 7 تموز الجاري واستغرق اللقاء الذي كان مخططا له ان يستمر نصف ساعة ، ساعتين كاملتين.

واعلن بعيد الاجتماع مباشرة قرار بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا وضع قيد التنفيذ يوم الاحد الماضي.