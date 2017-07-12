سقط قتلى في صفوف المدنيين, يوم الأربعاء, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على ريف الحسكة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان " طائرات تابعة للتحالف قصفت المنازل في قرية كشكش جبور جنوب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين بينهم امرأتان ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات”.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان طيران التحالف استهدف قريتي "كشكش جبور" و "الزيانات" بريف الحسكة , ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين.

وجاءت الحادثة بعد ايام على استهداف طائرات التحالف قرية كشكش زيانات بقرب جنوب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما تسبب بمقتل مدنيين .

وكشف تقرير التحالف الدولي الشهر الجاري، ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف