قال رئيس وفد "منصة الرياض" المعارضة إلى مفاوضات جنيف نصر الحريري، يوم الأربعاء، إن نتيجة اللقاءات بين وفود المعارضة السورية تعتمد على حصول توافق بشأن مسألة الانتقال السياسي.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي بجنيف، ان "الانتقال السياسي يجب أن يكون قائما على أساس مفاوضات جنيف 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة".

وتصر منصة الرياض على بحث مسألة مصير الأسد والانتقال السياسي في مختلف المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية، في حين يصر وفد النظام على بحث ملف الإرهاب.

وجاءت تصريحات الحريري، بعد مطالبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمعارضة السورية بالتخلي عن لغة الإنذارات النهائية خلال المفاوضات ومحاولات تغيير النظام في سوريا وطرح شروط مسبقة.

وأشار الحريري إلى أن "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة، فتحت منذ عدة أشهر، حوارا مع منصتي القاهرة وموسكو، وأجرت نقاشات مفيدة.

وكانت وفود المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف عقدت اجتماعات مشتركة منذ يوم الأحد، وسط توقعات بحدوث تقارب بين مواقف الوفود، حيث أكد المبعوث الأممي ستفيان دي ميستورا تقارب مواقف المعارضين من المبادئ الـ12 المحددة لعملية التسوية.

وانطلقت, يوم الاثنين, الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبحضور الأطراف المعنية, حيث توقع نائب دي ميستورا ان اللقاءات ستتطرق الى السلال الاربع.

سيريانيوز