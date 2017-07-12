طالب الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله, يوم الثلاثاء, الحكومة اللبنانية بالتفاوض مع نظيرتها السورية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين, مع تقديم ضمانات, ملمحاَ لمعركة جديدة في جرود عرسال .

وأوضح نصرالله, في كلمة له, بمناسبة تحرير مدينة الموصل العراقية من "داعش", ان " ملف النازحين السوريين في لبنان بحاجة الى حل, وعودتهم إلى سوريا هي مصلحة للنازحين وللشعب اللبناني, ويجب على الحكومة اللبنانية الاتصال بالنظام السوري والتفاوض معه، على عودتهم الى سوريا".

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وأضاف نصرالله ان " الحكومة السورية ليست بحاجة إلى شرعية من أطراف لبنانيين إذا جرت مفاوضات بشأن النازحين".

واردف "لا أحد في الحكومة أو خارج تطرق الى اجبار النازحين على العودة بل نتكلم عن العودة الطوعية وتقديم ضمانات, و نعتبر لاسباب انسانية واجتماعية واخلاقية وامنية واقتصادية بكل المعايير أن عودة النازحين الى سوريا مصلحة".

ولفت الى ان "النازحين السوريين ينتشرون على كل الاراضي والعبء يتحمل النازحون أنفسهم الذين يعيشون في الخيم ومختلف المناطق".

وطالب عدد من السياسيين اللبنانيين باتخاذ اجراء حاسم لوضع حد للنزوح السوري واعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة والمستقرة للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والامنية التي يتحملها لبنان.

كما اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاثنين، السوريين بأنهم السبب وراء الفلتان الداخلي في لبنان، كاشفا عن جهود حكومية لمحاولة ضبط هذا الأمر.

وبلغت أعداد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليون وخمسمئة ألف لاجئ سوري بحسب الأمم المتحدة, حيث تجاوز أعدادهم ثلث عدد سكان لبنان, يقطن جلّهم, بمخيمات بمحيط القرى والبلدات اللبنانية, وتعاني غالبية المخيمات من تدني مستوى الخدمات ونقص إجراءات الأمان.

وحول الوضع في جرود عرسال, قال نصرالله ان الوقت حان "للانتهاء من تهديد المجموعات المسلحة في جرود عرسال والوقت قليل جدا للتوصل الى تسويات أو مصالحات".

وبين نصرالله ان "كل شبكات داعش كانت تدار من الرقة والجهات الموجودة في جرود عراسل جهات تنفيذية تتلقى التعليمات من الرقة".

وسبق ان حذر رئيس الحكومة اللبنانية، "سعد الحريري"، الاثنين، من "محاولات زرع فتن وتوتر" بين الجيش اللبناني والنازحين السوريين المتواجدين في لبنان، مشيراً إلى أنه ضد المعركة التي يسعى حزب الله خوضها قريباً في جرود عرسال ضد "جبهة النصرة" .

وياتي ذلك ظل دعوات من قبل منظمات حقوقية لبنانية ودولية السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ملابسات وفاة 4 سوريين من مخيمات عرسال خلال توقيفهم لدى الجيش اللبناني.

كما يأتي بالتزامن مع مفاوضات جارية, يقوم بها وسيط, من أجل إعادة لاجئين سوريين من عرسال إلى القلمون السوري, حيث تتضمن المفاوضات خطط من ضمنها ترحيل مسلحي المعارضة في جرود عرسال الرافضين للتسوية مع النظام السوري إلى الشمال السوري, في خطوة لاقت رفض المقاتلين.

ويشن الجيش اللبناني حملة مداهمات في مخيمات للاجئين السوريين تستهدف مسلحين مرتبطين بجماعات مسلحة, اسفرت عن مقتل واعتقال العشرات من منهم, متهمين بالتخطيط لاعمال ارهابية .