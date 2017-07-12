وصفت وزارة الخارجية الامريكية, يوم الثلاثاء, اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سوريا, والذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي, بأنه "متماسك", كاشفة عن تفاصيل إضافية حول الاتفاق سيتم العمل عليها خلال الأيام القادمة بين روسيا والأردن والولايات المتحدة.

ونقلت وكالات انباء عن المتحدثة باسم الوزارة هيثر نويرت قولها ان "هناك التزاما إلى حد كبير بوقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا, ونعتقد بان وقف النار متماسك بشكل جيد في هذه المرحلة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأضافت المسؤولة الامريكية "مضى الآن أكثر قليلا من يومين على وقف إطلاق النار في ذلك الجزء من سوريا, نحن مسرورون بذلك".

وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.

وجاء هذا الاتفاق عقب توصل الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, لاتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.