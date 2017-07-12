أعلن وزير الاتصالات علي الظفير عن حسم 25% لمدة شهرين لجميع المشتركين في خدمة الانترنت, تعويضا عن الخسائر التي تعرضوا لها على مدار الشهرين الماضيين, بعد تضرر الكابل البحري الدولي, والذي تم إعادة إصلاحه منذ يومين.

وأشار الوزير, في تصريحات لصحيفة (الوطن) المحلية, إلى أن "الشركة السورية للاتصالات ستقدم صم 25% لجميع المشتركين في خدمة الانترنت لمدة شهرين".

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وأكدت الشركة السورية للاتصالات يوم الاثنين، انتهاء أعمال إصلاح الكبل البحري وإعادة وضعه بالخدمة، وعودة جودة خدمة الانترنت إلى وضعها الطبيعي.

وكانت الشركة السورية للاتصالات أعلنت نهاية أيار الماضي، أن جودة خدمة الانترنت انخفضت نتيجة انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية الناقلة للخدمة.

يذكر أن شبكة الانترنت تعاني في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب مؤسسة الاتصالات.