أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء, مقتل مستشار عسكري روسي في ريف حماة غربي سوريا بقصف مفاجئ بالهاون..

وقالت الوزارة في بيان لها إن "المستشار العسكري الروسي النقيب نيكولاي افاناسيف، لقي حتفه نتيجة هجوم مفاجئ نفذه مسلحون بقذائف الهاون ضد القوات الحكومية في ريف حماة".

وأضاف البيان أن نيكولاي افاناسيف، كان مستشارا عسكريا مكلفا بتدريب أفراد الوحدات العسكرية السورية", مؤكدة أنه سيتم منح النقيب المتوفى، نيكولاي افاناسيف، وسام الدولة.

يشار الى ان وزارة الدفاع الروسية اعلنت اكثرة من مرة عن مقتل جنود روس كان اخرها في نيسان الماضي حيث اشارت الى مقتل اثنين من العسكريين بقذائف هاون أطلقها المسلحون على احد المواقع العسكرية.

سيريانيوز