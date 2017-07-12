افادت وكالة شينخوا الصينية نقلا عن مصدر عسكري في الجيش النظامي أن الجيش تمكن من تحرير نحو 400 كيلومتر مربع أمس من المناطق الصحراوية جنوب سوريا بعملية استهدفت "داعش" فقط، دون انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار جنوب البلاد.

واضاف المصدر، بحسب الوكالة, أن "القوات النظامية شنت هجوما واسع النطاق ضد تنظيم داعش في ريف شمال شرق محافظة السويداء جنوب سوريا، حيث قطع الجيش خطوات واسعة في المعركة ضد تنظيم (داعش)، كجزء من عملية كبرى في الصحراء السورية ككل للقضاء على وجود التنظيم بالقرب من الحدود العراقية والأردنية، حيث حررت القوات السورية ما بين 300 و 400 كيلو متر مربع ".

وكان الجيش النظامي سيطر على عدة مناطق في ريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأضاف المصدر أن العملية لها أهمية استراتيجية لقطع صلات التنظيم والجماعات الإرهابية المتحالفة معه بين المناطق القريبة من الحدود الأردنية وعمق الصحراء السورية وريف الغوطة الشرقية بدمشق.

و أكد المصدر أن "العملية في السويداء تستهدف تنظيم (داعش) فقط، ردا على بعض مزاعم المعارضة بأن العملية هناك تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وروسيا في جنوب سوريا".

وأوضح المصدر أنها ليست خرقا لوقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة وروسيا لأن (داعش) و (جبهة النصرة) المرتبطة بالقاعدة مستبعدة من اتفاق وقف إطلاق النار أو مناطق تخفيف التصعيد، مؤكدا أنه لا وجود لمقاتلي الجيش الحر أو المعارضة المعتدلة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخل وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا حيز التنفيذ بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي الأردني.

سيريانيوز