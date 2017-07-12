وصل نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني في البطولة إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه دون عناء كبير 6-2 و7-6 و6-4 على الفرنسي أدريان مانارينو .

وكان من المفترض إقامة المباراة الاثنين لكنها تأجلت إلى بسبب تأخر انتهاء مباراة رفاييل نادال مع جيل مولر.



واستمرت المباراة التي انتهت بفوز مولر على نادال أربع ساعات و48 دقيقة ليصبح من المستحيل أن ينهي دجوكوفيتش مباراته على الملعب الرئيسي قبل الظلام.



وتسببت أمطار خفيفة في غلق السقف المتحرك للملعب الرئيسي.



وسيلعب دجوكوفيتش، الذي خضع لعلاج في الكتف خلال المجموعة الثالثة، مع التشيكي توماس برديتش في دور الثمانية.