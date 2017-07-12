باتت الأميركية فينوس وليامس المصنفة عاشرة أكبر لاعبة منذ 23 عاماً تبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو الثالثة عشرة 6-3 و7-5 في ربع النهائي.

وأصبحت وليامس (37 عاما) أكبر لاعبة تبلغ نصف النهائي منذ مواطنتها من أصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا عام 1994، علما ان الاخيرة بلغت النهائي ذاك العام وخسرت أمام الاسبانية كونيتا مارتينيز.



وتلقتي فينوس، حاملة لقب البطولة الانكليزية خمس مرات آخرها عام 2008، في الدور المقبل مع البريطانية جوهانا كونتا السادسة الفائزة على الرومانية سيمونا هاليب الثانية 6-7 (2-7) و7-6 (7-5) و6-4.



وهي المرة الثالثة التي تتواجه فيها اللاعبتان هذا الموسم حيث فازت البريطانية في نصف نهائي دورة ميامي الاميركية، وردت الاميركية في ثمن نهائي دورة روما.



والتقت اللاعبتان 5 مرات حتى الان، وفازت فينوس في المواجهة الاولى في ربع نهائي دورة ووهان الصينية عام 2015، وردت البريطانية بثلاثة انتصارات متتالية في الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة ونهائي دورة ستانفورد الاميركية عام 2016 وروما هذا العام، قبل ان تفوز فينوس في روما.



وتسعى فينوس التي خسرت نهائي استراليا المفتوحة مطلع السنة الحالية أمام شقيقتها سيرينا، الى بلوغ النهائي الثامن في ويمبلدون واحراز اللقب الاول في "الغراند سلام" منذ عام 2008.



ولم تكن اوستابنكو التي فاجأت الجميع في رولان غاروس بإحراز اللقب، وهو باكورة ألقاب مسيرتها الاحترافية، تبلغ سوى 3 اسابيع عندما خاضت فينوس مباراتها الاولى في ويمبلدون عام 1997.



ودخلت فينوس حاملة سبعة ألقاب "غراند سلام"، المباراة بقوة وكسرت ارسال أوستابنكو في الشوط الثاني وتقدمت 2-0 ثم 3-0، وحافظت على افضليتها حتى حسمت المجموعة 6-3 في 29 دقيقة.



وتابعت فينوس تفوقها في المجموعة الثانية، وكسرت ارسال اللاتفية في الشوط الثالث وتقدمت 2-1 ثم 3-1، بيد ان اوستابنكو ردت التحية في الشوط السادس مدركة التعادل 3-3 ثم تقدمت 4-3، لكن خبرة الاميركية مكنتها من كسر ارسال اللاتفية للمرة الثالثة في المباراة والثانية في المجموعة الثانية (في الشوط الحادي عشر) لتتقدم 6-5 قبل ان تنهيها والمباراة في الشوط الثاني عشر 7-5.