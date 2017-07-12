لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 6 آخرون، يوم الأربعاء، إثر سقوط قذائف هاون على أحياء في مدينة دير الزور.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 5 أشخاص قضوا وأصيب 6آخرين جراء استهداف تنظيم "داعش" الإرهابي حيي القصور والهرابش بقذائف الهاون.

وكانت امرأة قتلت وأصيب 11 آخرون يوم الجمعة، في حي الهرابش جراء استهدفه بقذائف الهاون.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب ودير الزور ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز