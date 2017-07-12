تأهلت فرق الجيش وتشرين والكرامة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزها على الحرية والنواعير والشرطة على التوالي ضمن منافسات دور الـ16.

وتأهل الجيش بعد فوزه على الحرية 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب حماة البلدي وسجل للجيش سليم سبقجي هدفين ويوسف قلفا من ركلة جزاء فيما سجل هدف الحرية نور الدين علوش وسيلتقي الجيش في الدور القادم مع الفتوة الفائز على المجد بهدفين دون رد.



وفي ملعب الباسل باللاذقية فاز تشرين على النواعير بركلات الترجيح 5/4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.



وسجل النواعير أولا عبر زاهر خليل من ركلة جزاء وعادل لتشرين باسل مصطفى وسيلعب تشرين في الدور المقبل مع الكرامة الفائز على الشرطة في ملعب البعث بجبلة بركلات الترجيح 3-2 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف حيث سجل للكرامة أنس بوطة وللشرطة واصل الحسين.



كما يلتقي في الدور المقبل المحافظة الذي تأهل على حساب الجزيرة مع الاتحاد الفائز على حطين والوحدة مع الفائز من مباراة الغد والتي تجمع الطليعة مع جبلة في ملعب حماة البلدي.