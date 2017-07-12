نفى مصدر عسكري في الجيش النظامي, الثلاثاء, إسقاط عناصر المعارضة المسلحة لطائرة حربية فوق منطقة البادية جنوب سوريا.

وقال المصدر لمراسل وكالة أنباء (شينخوا) بدمشق إن "ما يسمى أسود الشرقية لم يسقطوا طائرة حربية تابعة لسلاح الجيش السوري"، مؤكدا أن الأخبار التي تناقلتها مواقع تابعة للمعارضة المسلحة عارية عن الصحة.

وكانت مواقع إعلامية ونشطاء في المعارضة السورية، قد تحدثوا أمس عن استهداف وإسقاط طائرة حربية تابعة للجيش النظامي بالقرب من منطقة أم رمم شمال غرب محروثة في البادية السورية.

بينما أشار نشطاء إلى أن الطائرة الحربية التي تمكن مقاتلو جيش "أسود الشرقية" من إصابتها، اتجهت بعد إصابتها نحو مطار السين العسكري الواقع في القلمون الشرقي بريف دمشق.

ونقل النشطاء عن مصادر محلية، أن الطائرة تمكنت على الرغم من إصابتها من الهبوط في مطار السين دون تحطمها، مشيرين إلى أن استهداف الطائرة تزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين هذه الفصائل والقوات الحكومية في ريفي دمشق والسويداء الجنوبي الشرقي والشمالي الشرقي.

وأعلنت مصادر معارضة, في حزيران الماضي، عن اسقاط فصائل معارضة مسلحة طائرة حربية تابعة للجيش النظامي في منطقة البادية.

وسبق لمقاتلين معارضين أن أعلنوا إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.

سيريانيوز