لافروف يدعو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإعادة النظر بالعقوبات على سوريا الاخبار المحلية شارك

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يوم الثلاثاء، لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا.













وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن "متابعة الاتصالات بين موسكو وبروكسل ضرورية"، معتبرا أن "قطعها هو قصر نظر".



وكانت روسيا, دعت في اكثر من مناسبة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا جراء الأزمة التي تشهدها البلاد, معربة عن اعتقادها أن "العقوبات تضر بالمدنيين".



وفرض كل من الاتحاد الاوربي و الولايات المتحدة الامريكية عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على السلطات السورية منذ بدء الازمة حيث قامت بتمديدها سنويا, كما فرضت اكثر من 20 حزمة من العقوبات على مسؤولين وكيانات سورية على خلفية الازمة التي دخلت عامها السابع.







من جهتها، أكدت موغيريني أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل المزيد من الجهود المادية والدبلوماسية لدعم عملية إعادة الحياة الطبيعية في سوريا".







واضافت موغيريني أنها "ناقشت خلال المباحثات مع لافروف، إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في سوريا"، مشيدة "بالاتفاقات التي تم التوصل إليها برعاية روسية للتهدئة في سوريا".



وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.



وانطلقت, صباح الاثنين, الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, حيث اعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, في مؤتمر صحفي, ان هناك فرصة جيدة لنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.







سيريانيوز

2017-07-11 22:25:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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