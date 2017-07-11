"فيسبوك" و"تويتر" و"سناب شات" يتجهون لعرض مقاطع من كأس العالم علوم وتكنولوجيا شارك

تقدمت كل من "فيسبوك" و"سناب شات" و"تويتر"، للحصول على حقوق بث مقاطع فيديو من لقطات مباريات كأس العالم القادم 2018.

وبحسب bloomberg، فإن تلك الشركات عرضت دفع مبالغ تقدر بعشرات ملايين الدولارات إلى شركة Twenty-first Century Fox Inc المالكة لحقوق البث لعرضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستحقق Fox من هذه الاتفاقيات دخل إضافي عبر بيع حقوق بث مقاطع من المباريات والأحداث الهامة بحوالي 400 مليون دولار .

ومن المتوقع أن يزيد هذا الحال مع متابعة كأس العالم، لذا تسعى تلك الشبكات الاجتماعية للحصول على اهتمام الناس من خلال توفير أبرز لقطات ومقاطع الفيديو إن لم يكن البث الكامل للمباريات.

2017-07-11 17:27:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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