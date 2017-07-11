بعد عدة حالات انتحار... "انستغرام" تحذر من لعبة الحوت الأزرق علوم وتكنولوجيا شارك

أطلقت "انستغرام" تحذيراً رسمياً من لعبة "الحوت الأزرق"،التي أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وبحسب وسائل إعلام، فإن "إنستغرام" نشرت رسالة تحذير، تعرض المساعدة على كل من ينشر صورا تحت وسم "الحوت الأزرق". وانتشرت اللعبة بين المراهقين وتفرض عليهم تنفيذ تحديات يومية تسبب لهم الأذى، وفي اليوم الخمسين تفرض عليهم الانتحار. وتنتشر حالياً صور لمراهقين روس على "إنستغرام"، بعد أن كشفت صحيفة روسية عن احتمال وصول عدد المنتحرين بسبب اللعبة إلى 130 شخص.

2017-07-11 17:34:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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