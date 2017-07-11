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"جيلي" تتجه لتصنيع سيارات طائرة
علوم وتكنولوجيا

اشترت شركة "جيلي" للسيارات الصينية، شركة Terrafugia التي أطلقت سيارة طائرة تقلع وتهبط بشكل عمودي.


وبحسب " فيستي رو"، فإن قوة الهبوط والإقلاع لهذه السيارة الطائرة يضمنها محركان بقوة 670 حصانا (500 كيلواط لكل محرك). ويقود السيارة شخص واحد.
 

وتتسع السيارة الطائرة لـ 3 أشخاص. وهي قادرة على قطع مسافة 800 كلم بسرعة تصل إلى 322 كلم/ ساعة، ومن المخطط البدء بإنتاجها لتطرح في الأسواق بعد 6-12 سنة.
 

وعرضت  "Terrafugia" عام 2013 مشروع سيارتها الطائرة "TF-X"، خلال معرض EAA AirVenture، حيث اعتبر هذا المشروع حينها الأول من نوعه لسيارة طائرة مزودة بمحركات مروحية، قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.
2017-07-11 17:27:51
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