اشترت شركة "جيلي" للسيارات الصينية، شركة Terrafugia التي أطلقت سيارة طائرة تقلع وتهبط بشكل عمودي.

وبحسب " فيستي رو"، فإن قوة الهبوط والإقلاع لهذه السيارة الطائرة يضمنها محركان بقوة 670 حصانا (500 كيلواط لكل محرك). ويقود السيارة شخص واحد.



وتتسع السيارة الطائرة لـ 3 أشخاص. وهي قادرة على قطع مسافة 800 كلم بسرعة تصل إلى 322 كلم/ ساعة، ومن المخطط البدء بإنتاجها لتطرح في الأسواق بعد 6-12 سنة.



وعرضت "Terrafugia" عام 2013 مشروع سيارتها الطائرة "TF-X"، خلال معرض EAA AirVenture، حيث اعتبر هذا المشروع حينها الأول من نوعه لسيارة طائرة مزودة بمحركات مروحية، قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.