طرحت "غوغل" تحديثاً جديداً لتطبيق الصور، يتيح له ميزة التعرف على الأشخاص في الصور على نحو مشابه لـ "فيسبوك".

وبحسب " إندبندنت"، فإن التقنية الجديدة تستخدم تكنولوجيا التعلم الآلي للتعرف على الوجوه، سواء الصور المشاركة مع الاصدقاء، أو الصور الموجودة في ألبومات صور "غوغل".



والتطبيق قادر بعد التحديث، على معرفة الوقت الذي يكون به المستخدم مع اصدقائه في حدث ما، ليتيح مشاركة وإضافة الصور الخاصة إلى ألبوم مشترك، كما يتيح إمكانية تغيير الصور والمستلمين المقترحين، قبل مشاركتها.



وسيتم إخطار المستخدمين عند إضافة أي صورة إلى المجموعة، حيث يمكن لشخص ما مشاركة مجموعة الصور مع أحد الأصدقاء، أو تحديد صور محددة فقط لأشخاص معينين، كما يمكن مشاركة الصور مع الأصدقاء ابتداء من تاريخ معين، مثل صور اللقاء الأول، وإضافة الصور الجديدة تلقائيا.