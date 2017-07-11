تعقد المعارضة السورية بمنصاتها الثلاثة (موسكو، الرياض، القاهرة)، يوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا لتبادل الآراء، هو الثاني لها في يومين على هامش المشاركة في المحادثات السورية بجنيف.















وقال رئيس وفد "منصة القاهرة"، فراس الخالدي، "لدينا اجتماع ثان اليوم بين الوفود المعارضة الساعة 20.30 (18.30 غرينيتش) لتبادل الآراء وتنسيق الرؤية".



واضاف، أن "وفد المعارضة السورية ناقش يوم الاثنين، مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، كيفية الاستفتادة القصوى من جولة جنيف الحالية، وإعداد خطة للدخول في إيجاد إجراءات للحل السياسي في سوريا."



وكان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا اعلن يوم الثلاثاء، بتقارب مواقف مختلف أطياف المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، واصفا مقاربات المعارضين بأنها أصبحت ناضجة ولم تعد بعيدة عن بعض مبادئ دمشق.







واشار الخالدي الى أن "وفد المعارضة بمنصاتها الثلاث (السعودية، والقاهرة، وموسكو) أكد لـدي ميستورا على الاتفاق التقني بين الوفود"، لافتا الى ان "اتفقت على سلة الدستور وجزء من سلة الانتخابات وملفات أخرى تتعلق بورقة دي ميستورا".



وكان رئيس وفد منصة "القاهرة" للمعارضة السورية، فراس الخالدي، كشف يوم الاحد, ان الاجتماعات التمهيدية لممثلي منصات المعارضة الثلاث أظهرت تقارباَ في المواقف, مرجحا حدوث موقف موحد لدى المعارضة بشأن المسائل الدستورية.



وانطلقت, يوم الاثنين, الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبحضور الأطراف المعنية, حيث توقع نائب دي ميستورا ان اللقاءات ستتطرق الى السلال الاربع.



يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز