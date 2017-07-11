أطلق تطبيق "سناب شات" 3 ميزات جديدة منها ميزة لإضافة روابط مع الصور والفيديوهات التي ينشرها المستخدمون عبر "مشبك الورق" الذي أضيف على يمين الشاشة.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن الميزة الثانية، تتيح للمستخدمين إضافة خلفيات للصور قبل بثها، عبر الضغط على رمز المقص، الذي يحتوي على عدد كبير من الخلفيات المعدة سابقاً.

ويستطيع المستخدمون بموجب التحديث الجديد، استخدام ميزة تغيير الصوت، حيث بات بإمكانهم تغيير أصواتهم عبر تسجييل الفيديو، من خلال الضغط على أيقونة الصوت الموجودة أسفل الشاشة.