شن الجيش اللبناني, صباح الثلاثاء, عملية دهم في مخيمات عرسال للاجئين, في عملية أسفرت عن قتل ارهابيين سوريين اثنين واعتقال اخرين, كانوا يخططون لعمليات إرهابية.

وافاد بيان صادر عن قيادة الجيش ان "قوة من مديرية المخابرات أقدمت على دهم مجموعة إرهابية موجودة في بلدة عرسال، كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية".

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واشار البيان الى عملية الدهم اسفرت عن "مقتل الإرهابيين السوريين ياسر الغاوي وعاطف الجارودي وتوقيف ثلاثة آخرين، كما تم ضبط 7 عبوات معدة للتفجير وحزاما ناسفا و50 كلغ من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى كمية من الرمانات اليدوية والصواعق".

وبحسب البيان, فان الغاوي المذكور، هو الرأس المدبر لعملية التفجير التي حصلت في رأس بعلبك بتاريخ 22/5/2017.

ويقول الجيش اللبناني إنه يشن بانتظام عمليات أمنية تستهدف مسلحين مرتبطين بتنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" في المنطقة الجبلية المتاخمة لعرسال على الحدود مع سوريا.

وكان الجيش اللبناني شن في اواخر حزيران الماضي عملية في عرسال، أسفرت عن مقتل عدد من جنوده وعدة مسلحين واعتقال مئات من المشتبه فيهم وإحالتهم للتحقيق.