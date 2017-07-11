اعترف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي, مشيرا إلى انه سيختار خليفة جديد له.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن "تنظيم "داعش" سيقوم باختيار قائد جديد في الفترة المقبلة".

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من جهته, أوضح مصدر في محافظة نينوى في حديث لـ السومرية نيوز، أن هذا الإعلان جاء في بيان مقتضب أصدره التنظيم، دعا فيه مسلحيه إلى مواصلة "الثبات في المعاقل".

ولم يوضح البيان الذي أصدره "داعش" حول ظروف وكيفية مقتل البغدادي.

وجاء البيان عقب ساعات على اعلان الحكومة العراقية بشكل رسمي انتزاع كامل مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش".

وكانت وزارة الدفاع الروسية رجحت، في وقت سابق، أنها تمكنت من تصفية على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 أيار .

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة البغدادي او مقتله، حيث تم تداول الخبر مراراً في السابق.