أعلنت مصادر معارضة, يوم الثلاثاء, عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش النظامي, في البادية السورية.

وذكرت المصادر, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان فصائل "الجيش الحر" في البادية السورية تمكنت من اسقاط طائرة حربية للقوات النظامية في منطقة أم رمم شمال غربي محروثة، بعد استهدافها بمضاد 23

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وتحدثت بعض المصادر عن استعادة فصائل المعارضة السيطرة على منطقة أم رمم في البادية السورية وقتل عدد من عناصر الجيش النظامي.

وكان الجيش النظامي اطلق, يوم الاثنين, معركته الثانية من عملية "الفجر الكبرى", في البادية السورية, حيث حقق تقدماَ فيها, بعد معارك مع فصائل مسلحة.

وتعد الحادثة هي الثانية من نوعها خلال شهر, حيث أعلنت مصادر معارضة, في حزيران الماضي، عن اسقاط فصائل معارضة مسلحة طائرة حربية تابعة للجيش النظامي في منطقة البادية.

وسبق لمقاتلين معارضين أن أعلنوا إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية خلال النزاع الدائر في البلاد، كما أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.