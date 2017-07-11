وصف رئيس وفد النظام السوري إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري, يوم الثلاثاء, المباحثات مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, بانها كانت "جدية", مبينا انه تمت مناقشة السلة الرابعة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن الجعفري قوله, في تصريح صحفي عقب جلسة المحادثات, ان " الوفد بدأ اليوم خلال لقائه مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ببحث السلة الرابعة على جدول الأعمال والمتعلقة بمحاربة الإرهاب".

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وأضاف الجعفري ان لقاء اليوم يعتبر "مدخلا مهما لاستكمال ملف مكافحة الإرهاب الذي هو أولوية الأولويات لوفد الجمهورية العربية السورية".

واشار الى انه "يجري الآن اجتماع خبراء فنيين تقنيين قانونيين مع وفد دي ميستورا لمناقشة ورقة المبادىء "12" حول أسس وأهداف العملية السياسية".

وعقد وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري, جلسة ثانية, يوم الثلاثاء, مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وانطلقت, يوم الاثنين, الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, بلقاء جمع دي ميستورا ووفد النظام السوري, برئاسة الجعفري.

كما عقد دي ميستورا اجتماعا, الاثنين, مع عدد من السفراء في الأمم المتحدة ليطلعهم على مجريات الجولة السابعة من الحوار السوري السوري في جنيف.

يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.