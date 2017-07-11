عقد وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري, جلسة ثانية, يوم الثلاثاء, مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "وفد النظام بدأ اجتماعه الثاني مع دي مستورا , في إطار الجولة السابعة من الحوار السوري السوري".

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وانطلقت, يوم الاثنين, الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, بلقاء جمع دي ميستورا ووفد النظام السوري, برئاسة الجعفري.

كما عقد دي ميستورا اجتماعا, الاثنين, مع عدد من السفراء في الأمم المتحدة ليطلعهم على مجريات الجولة السابعة من الحوار السوري السوري في جنيف.

يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.