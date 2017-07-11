ضحايا بقذيفة على حي التجارة بدمشق الاخبار المحلية شارك

سقط ضحايا, يوم الثلاثاء, جراء سقوط قذيفة على حي التجارة في دمشق.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتيلة سقطت واصيب اخرين بجروح اثر استهداف شرقي التجارة بقذيفة هاون. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتشهد عدة مناطق بدمشق سقوط قذائف هاون صاروخية ورصاص متفجر, منذ بدء الجيش النظامي في شهر حزيران عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة. وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب ودير الزور ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا. سيريانيوز

2017-07-11 15:31:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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