ألقت الجهات المختصة اللبنانية, يوم الاثنين, القبض على 47 شخصاَ سورياَ بينهم اطفال, بسبب دخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

وأفاد بلاغ صادر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اعتقلت 47 شخصا سوريا من بينهم 7 اطفال دون 10 سنوات، وذلك بتاريخي 9 و10/7/2017 في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة".

وكان الأمن اللبناني اعتقل امس 21 شخصا سوريا ومعهم 12 طفلا دون الخمس سنوات، في بلدة الصويري البقاعية، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

كما احالت امس الجهات المختصة 135 موقوفا سوريا إلى المديرية العامة للأمن العام لتجولهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.