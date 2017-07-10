اللوكسمبورغي مولر يقصي الاسباني نادال من بطولة ويمبلدون بعد مبارة "ماراثونية" اخبار الرياضة شارك

خرج الاسباني رافايل نادال المصنف رابعا من الدور الرابع لبطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بخسارته الاثنين امام اللوكسمبورغي جيل مولر 3-6 و4-6 و6-3 و6-4 و13-15.

وتوقف رصيد نادال على 15 لقبا كبيرا، اثنان في ويمبلدون (2008 و2010) و10 في رولان غاروس الفرنسية وواحد في استراليا المفتوحة واثنان في فلاشينغ ميدوز الاميركية.



وفشل نادال (31 عاما) المصنف ثانيا عالميا في محاولة انتزاع صدارة التصنيف العالمي من البريطاني اندي موراي المستمر في الدفاع عن اللقب بعد بلوغه ربع النهائي على حساب الفرنسي بونوا بير 7-6 (7-1) و6-4 و6-4.



لكن الفرصة لا تزال سانحة امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني في البطولة والرابع عالميا الذي يلعب مع الفرنسي ادريان مانارينو، لاستعادة صدارة التصنيف التي فقدها بعد بداية موسم سيئة شرط فوزه باللقب.



ويلعب مولر (34 عاما) المصنف 26 عالميا في ربع النهائي مع الكرواتي مارين سيليتش السابع الذي تغلب على الاسباني الآخر روبرتو باوتيستا آغوت الثامن عشر 6-2 و6-2 و6-2.



من جانبه، حقق مولر حتى الان أفضل نتائج في مسيرته حيث أحرز لقبيه الوحيدين في سيدني في افتتاح الموسم، ومؤخرا على اعشاب زهرتوغنبوش الهولندية.



وحقق مولر فوزه الثاني على الاسباني بعد الاول في ويمبلدون بالذات عام 2005 وفي الدور الثاني تحديدا، مقابل 4 هزائم. سيريانيوز

2017-07-10 23:10:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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