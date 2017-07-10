بلغ السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا الدور ربع النهائي للمرة الخمسين في تاريخ مشاركاته في بطولات الغراند سلام، بفوزه الإثنين على البلغاري غريغور ديميتروف الثالث عشر 6-4 و6-2 و6-4 في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

ويلتقي فيدرر، الباحث عن لقبه الثامن في البطولة الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والاول منذ 2012، في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الكندي ميلوش راونيتش السادس الفائز على الالماني الكسندر زفيريف العاشر 4-6 و7-5 و4-6 و7-5 و6-1.



وكان فيدرر خرج من الدور نصف النهائي الموسم الماضي على يد راونيتش بالذات.



وهذه المرة الخامسة عشرة التي يصل فيها السويسري البالغ 35 عاما الى الدور ربع النهائي على ملاعب عموم انكلترا، وهو أصبح ثاني أكبر لاعب في تاريخ البطولة يصل الى هذا الدور بعد الأسترالي كين روزوول الذي كان في التاسعة والثلاثين من عمره عام 1971.



وأكد فيدرر الذي حقق فوزه السادس على ديميتروف في 6 مواجهات جمعته باللاعب البلغاري، بعد المباراة "أنا سعيد للغاية بالوصول الى ربع النهائي مرة أخرى. بلوغ ربع النهائي هنا للمرة الخامسة عشرة أمر مميز للغاية".



ويقدم فيدرر هذا الموسم اداء يعيد الى الأذهان المستوى الذي جعله أحد أفضل اللاعبين إن لم يكن أفضلهم في تاريخ الكرة الصفراء، إذ توج في بداية الموسم بلقبه الكبير الثامن عشر بعد احرازه بطولة استراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 2010 والخامسة في مسيرته، ثم أضاف ألقاب دورات انديان ويلز وميامي الاميركيتين للماسترز وهاله الالمانية.



كما تأهل البريطاني أندي موراي حامل اللقب الى ربع النهائي للمرة العاشرة تواليا بفوزه الاثنين على الفرنسي بونوا بير 7-6 (7-1) و6-4 و6-4.

ويخوض موراي المصنف أول عالميا في الدور المقبل مباراة مع الاميركي سام كويري الرابع والعشرين الفائز على الجنوب افريقي كيفن أندرسون 5-7 و7-6 (7-5) و6-3 و6-7 (11-13) و6-3.



وتميل الكفة لصالح موراي في المواجهات المباشرة اذ سبق ان تغلب على الاميركي سبع مرات مقابل خسارة واحدة عام 2010 في نهائي دورة لوس انجليس الاميركية.