تأهلت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز، اليوم الإثنين، إلى الدور ربع النهائي لويمبلدون، ثالث البطولات الكبرى هذا العام، بفوزها على الكرواتية آنا كونجو بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-2 في ساعة تقريبا.

ولم تمنح فينوس، صاحبة الـ37 عاما، منافستها الكرواتية المرشحة الـ27 للقب أية فرصة للعودة في اللقاء، لتكسر إرسالها ثلاث مرات، وتسدد ضعف كراتها الساحقة (24 تسديدة)، إضافة لارتكاب كونجو للعديد من الأخطاء الفردية.



وستواجه فينوس، المصنفة الأولى سابقا والـ11 حاليا وبطلة ويمبلدون خمس مرات من قبل آخرها عام 2008، والتي بلغت هذا العام نهائي أستراليا، في الدور المقبل منافستها اللاتفية، يلينا أوستابينكو، التي أطاحت بالأوكرانية المصنفة الخامسة عالميا، إيلينا سفيتولينا بمجموعتين نظيفتين 6-3 و7-6 (8-6) في ساعة و44 دقيقة.



وتعد هذه المرة الأولى للاتفية، المصنفة الـ13 عالميا البالغة من العمر 20 عاما وبطلة رولان جاروس، التي تبلغ فيها ربع نهائي البطولة العشبية، حيث ودعت من الدور الأول في نسخة 2016 ومن الدور الثاني في 2015.



وودعت الألمانية أنجليكه كيربر المصنفة الأولى منافسات بطولة ويمبلدون من دور 16 بعد الهزيمة أمام الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو ليتأكد فقدانها لصدارة التصنيف العالمي.



وفازت موجوروزا 4-6 و6-4 و6-4 لتفشل كيربر وللمرة التاسعة على التوالي في التفوق على لاعبة من ضمن أول 20 مصنفة على العالم.



وكان آخر انتصار لها على لاعبة من هذه الفئة في 2016، وخسرت بذلك أمام موجوروزا في خمس مباريات متتالية.



وبإمكان الرومانية سيمونا هاليب انتزاع المركز الأول بالتصنيف العالمي إذا تأهلت إلى الدور قبل النهائي في ويمبلدون.