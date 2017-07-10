اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الاثنين, ان اتفاق الهدنة في جنوب سوريا, والذي تم التوصل اليه الجمعة الماضي, على هامش قمة العشرين في هامبورغ, امتداد للعملية السياسية المتواصلة لحل الأزمة السورية.

ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله أمام الدورة الـ 22 لـ "المؤتمر العالمي للبترول" في إسطنبول, انه "ينبغي تسوية الأوضاع الميدانية أولًا من أجل إجراء مفاوضات الحل السياسي في سوريا".

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وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.

وجاء هذا الاتفاق عقب توصل الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, لاتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

وياتي كلام اردوغان بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, حيث اعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, في مؤتمر صحفي, ان هناك فرصة جيدة لنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.