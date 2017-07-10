وصف الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش, يوم الاثنين, اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سوريا, والذي دخل حيز التنفيذ الاحد الماضي, بأنه “خطوة مهمة نحو الحد من العنف وزيادة وصول المساعدات للبلاد".

واصدر المتحدث الرسمي باسم غوتيريش, استيفان دوغريك, بيانا, نشرته وسائل اعلام, جاء فيه ان الامين العام يرحب باتفاق وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا".

وأشار البيان، إلى أن الإعلان “يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار الشامل على نطاق البلاد”.

وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.

ودعا “جميع الدول إلى الحفاظ على حق جميع السوريين في طلب اللجوء، والتمتع بحماية اللاجئين إلى أن تسمح الظروف بعودة آمنة وكريمة”.

وحث البيان “جميع الأطراف على مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري”.

وأعرب عن التزام الأمم المتحدة بـ”استئناف المحادثات السورية بشأن التوصل إلى تسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن 2254″.

وانطلقت, صباح الاثنين, الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, حيث اعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, في مؤتمر صحفي, ان هناك فرصة جيدة لنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.