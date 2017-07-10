أعلنت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني, يوم الاثنين, أنها ستناقش غدا الثلاثاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بروكسل, اتفاق الهدنة في سوريا ودور الاتحاد الأوروبي المحتمل فيها

ونقل موقع (RT) عن موغيريني قولها ان "هناك مسائل يمكن للاتحاد الأوروبي النظر فيها ودراستها من أجل المساعدة في عودة الحياة الطبيعية إلى مناطق سوريا، وهذا عندما يتم تنفيذ القرارات وعندما نشاهد أنه يجري احترام الاتفاقات. طبعا سأبحث كل ذلك غدا مع الوزير لافروف في بروكسل".

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وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.

وجاء هذا الاتفاق عقب توصل الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, لاتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

وياتي لقاء موغيريني بلافروف مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية.