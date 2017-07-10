أطلق الجيش النظامي, يوم الاثنين, معركته الثانية من عملية "الفجر الكبرى", في البادية السورية, حيث حقق تقدماَ فيها, بعد معارك مع فصائل مسلحة.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش بدأ بالتعاون مع القوة الحليفة المرحلة الثانية من عمليات “الفجر الكبرى” جنوب محور مطار السين- ظاظا في ريف دمشق الشرقي

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وأضافت المصادر ان الجيش حقق تقدما عقب اطلاقه العملية, حيث سيطر على سلسلة تلال بين تل دكوة وتل رُغيلة وتل ريشة، ومناطق واسعة بين سد ريشة وجبل مكحول وجبل سيس .

من جهتها, تحدثت صفحات معارضة ان الجيش النظامي اعلن عن المعركة الثانية من العملية, حيث يسيطر على 16 قرية في البادية

وحققت المرحلة الأولى من عملية “الفجر الكبرى” أهدافها عبر تأمين طريق دمشق- تدمر، إضافة إلى وصول القوات إلى الحدود السورية العراقية.