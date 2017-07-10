قال الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاثنين, إن هناك فرصة جيدة لنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا, مشيرا إلى أن الوضع في البلاد يشهد تقدما بشكل اكبر.

ونقلت وكالات انباء عن دي ميستورا قوله, في مؤتمر صحفي في جنيف, ان "اتفاق إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا مؤقت ويجب ألا يهدد وحدة أراضي سوريا, بل يساهم في تحريك المفاوضات، ويؤدي إلى طمأنة السوريين ويتجنب الانقسام".

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وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.

واعتبر دي ميستورا ان " مناطق خفض التصعيد لا يجب أن تؤدي إلى تقسيم سوريا"، مشيراً إلى أن "ما حدث في الموصل سيتحقق قريبا في الرقة".

وتوصلت الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, لاتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

واضاف الموفد الاممي "نشهد فرصة لتبسيط النزاع السوري، ويجب الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

وأوضح المبعوث الأممي ان "مرحلة إرساء الاستقرار في سوريا قد تعقب مرحلة عدم التصعيد، وربما تكون لها الأولوية بعد تحرير الرقة".

ورداً على سؤال عما إذا كانت نهاية حرب سوريا قد حانت، قال المبعوث الأممي، إن الظروف مهيأة واحتمالات تحقيق تقدم الآن "أكبر" مما شهدناه في الماضي.

وبالنسبة لمحادثات جنيف، بين دي ميستورا، ان "مسار محادثات جنيف جزء من مقاربة سياسية شاملة في سوريا، ونحن لا نعمل بالفراغ, ومحادثات جنيف مرتبطة بمحادثات استانا".

وانطلقت, يوم الاثنين, الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, بلقاء ضم بين دي ميستورا ووفد النظام السوري, برئاسة الجعفري,

كما عقد دي ميستورا اجتماعا, في وقت سابق اليوم, مع عدد من السفراء في الأمم المتحدة ليطلعهم على مجريات الجولة السابعة من الحوار السوري السوري في جنيف.

يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.