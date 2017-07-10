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الطليعة بشق الأنفس يتخطى الجزيرة بصعوبة بالدوري السوري
اخبار الرياضة

حقق فريق الطليعة فوزاً صعباً على الجزيرة بهدفين لهدف في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم جمعتهما على أرض الملعب البلدي في حماة.


وافتتح الطليعة التسجيل في الدقيقة الثامنة عبر وائل موصللي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمكن الجزيرة من إدراك التعادل في الدقيقة 25 عبر عمر عمر من تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من غياب الرقابة الدفاعية لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الثاني حتى الدقيقة 86 حيث تمكن الطليعة من التقدم بهدف ثان عبر فهد الدالي من تسديدة قوية من مسافة بعيدة لتنتهي المباراة بفوز الطليعة بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز رفع الطليعة رصيده إلى 30 نقطة وبقي في المركز السابع وبقي الجزيرة في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير بـ 14 نقطة.

سيريانيوز

2017-07-10 15:52:14
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