تعادل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مع نظيره البحريني بثلاثة أهداف لمثلها في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في المنامة ضمن تحضيراتهما لتصفيات كأس آسيا لفئة تحت 23 عاما المؤهلة لنهائيات آسيا 2018 في الصين.

ويلتقي منتخبنا ايضا مع نظيره البحريني الأربعاء القادم في ختام تحضيراته التي أجرى خلالها ثلاث مباريات ودية حيث واجه نظيره العماني وخسر أمامه بهدف دون رد والتقى مع الأولمبي العراقي مرتين فخسر في المواجهة الأولى صفر-2 وتعادل معه في الثانية بهدف لمثله.



ويخوض منتخب سورية الأولمبي التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب تركمانستان والهند وقطر التي تستضيف مباريات المجموعة بدءا من التاسع عشر من تموز الجاري على أن يتأهل إلى النهائيات التي تقام في الصين في شهر كانون الأول 2018 صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني إضافة إلى منتخب الدولة المضيفة.