أعلن مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي واين روني عودته إلى صفوفه ناديه السابق ايفرتون لمدة عامين، في صفقة انتقال حر بعد 13 عاماً على تركه للانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر.

وقال روني (31 عاماً) في بيان "منذ فترة وأنا أقول إن إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي يمكن أن ألعب معه في الدوري الانكليزي غير مانشستر يونايتد، وبالتالي فأنا سعيد بتحقيق هذه الخطوة".



وتابع: "قبل 13 عاماً، غادرت الفريق للانضمام إلى مانشستر يونايتد من أجل الفوز بالألقاب وكنت محظوظاً بكوني واحداً من نجوم الفترة الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي".



وأردف قائلاً: "يتعين علي العودة إلى إيفرتون لأنني أثق في أن رونالد كومان بصدد بناء فريق في إمكانه الفوز بشيء ما وأنا أتطلع بفارغ الصبر للعب دوري في تحويل ذلك إلى حقيقة في هذا النادي الذي أسانده منذ طفولتي".



وأكد النادي من جهته عودة روني، في بيان اعتبر فيه مدربه الهولندي رومان كومان أن "واين أظهر لي الطموح الذي نحتاجه وعقلية الفوز. إنه يعرف كيفية الفوز بالألقاب وأنا فعلاً سعيد بقراره العودة إلى بيته"، مضيفاً: "إنه يعشق إيفرتون وكان يتطلع إلى العودة. عمره 31 عاماً فقط وليس لدي أي شك في مؤهلاته. تواجده هنا أمر رائع".



وجاء إعلان صفقة عودة روني إلى إيفرتون غداة إعلان يونايتد تعاقده مع مهاجم إيفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل 85.5 مليون يورو.



وفقد روني الهدف التاريخي للمنتخب الإنكليزي (53 هدفاً)، مكانه في تشكيلة الشياطين الحمر في عهد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.



ولعب روني 77 مباراة مع ايفرتون سجل خلالها 17 هدفاً في الفترة بين 2002 عندما بدأ مشواره في الدوري في سن السادسة عشرة، و2004 عندما انتقل إلى يونايتد. وحقق مع الأخير ألقاباً عدة: دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي و5 ألقاب في الدوري وواحد في كأس الاتحاد و3 في كأس الرابطة وواحد في مونديال الأندية.