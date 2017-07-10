أكدت الشركة السورية للاتصالات يوم الاثنين، انتهاء أعمال إصلاح الكبل البحري وإعادة وضعه بالخدمة، وعودة جودة خدمة الانترنت إلى وضعها الطبيعي.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة (سانا) الرسمية، إن التأخير في أعمال الإصلاح ناجم عن أسباب خارج إرادتها تمثلت "بعملية الحصول على موافقات من الدول التي يقع الكبل البحري ضمن مياهها الاقليمية لإصلاحه بين طرطوس والاسكندرية".

وبينت الشركة أنه بعد الحصول على الموافقات المطلوبة "تم إعطاء تصريح للسفينة المكلفة بالإصلاح وتحركت في الـ 28 من الشهر الماضي ووصلت إلى موقع العطل في الرابع من الشهر الجاري وتمكنت صباح اليوم من اصلاح العطل حيث ستعود خدمة الانترنت إلى وضعها الطبيعي مباشرة".

وكانت الشركة السورية للاتصالات أعلنت نهاية أيار الماضي، أن جودة خدمة الانترنت انخفضت نتيجة انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية الناقلة للخدمة.

واعلنت مؤخرا أنه تم تحديد موقع عطل الكابل البحري الضوئي والذي تسبب بحدوث بطء في سرعات الانترنت بمعظم المحافظات، مشيرة الى أنها تعمل حاليا على اصلاحه.

يذكر أن شبكة الانترنت تعاني في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب مؤسسة الاتصالات.